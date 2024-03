Volley In D trasferta amara per Massa Carrara. La corazzata Grosseto s’impone in tre set

Non c’è stato nulla da fare per formazione di Serie D della Pallavolo Massa Carrara che è tornata sconfitta dalla lunga trasferta di Grosseto che l’ha vista opposta alla capolista del girone. L’Invicta Volleyball Emini Costruzioni si è imposta per 3 a 0 sui ragazzi dell’allenatrice Silvia Angelini che hanno cercato di vender cara la pelle cedendo con i parziali 25-19, 25-17 e 25-22. La società massese è in gioco anche nella fase regionale dei campionati giovanili Under 19 e Under 17, categorie nelle quali ha vinto il titolo territoriale dell’Appennino Toscano. La squadra Under 19, diretta sempre dalla coach Angelini, entrerà in scena la prossima settimana, giovedì 14 marzo, ospitando alla palestra del Cinquale il GRM Club Arezzo. Completano il quadrangolare le formazioni di Invicta Volleyball Emini Costruzione e Lupi Santa Croce. Il team Under 17 di Nicola Semeraro, invece, dopo aver perso il match casalingo inaugurale contro i Lupi Santa Croce (1-3) questa domenica giocherà l’ultima sua gara del triangolare a Castelnuovo Berardenga di Siena contro l’Emma Villas La Bulletta.

Gian. Bond.