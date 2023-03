Viola Esposito “strega“ la giuria e vince l’argento Ottimo esordio per Bertilorenzi, Brignole, Favilla e Ricci

Il Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Massa è ripartito in quarta. A San Leonardo in Treponzio, quartiere di Capannori, le ginnaste apuane si sono fatte valere nell’esordio in pedana del 2023. Viola Esposito, promessa classe 2013, ha gareggiato nella categoria Lc Allieva 2 conquistando il secondo gradino del podio. Già nota a livello non solo regionale ma anche interregionale e nazionale, Viola ha effettuato un’esecuzione alla fune che ha stregato giuria e pubblico ottenendo un punteggio di 10.100 ed è stata magistrale con il cerchio dove ha ottenuto il punteggio più alto di tutta la competizione (10.650).

Le più piccole e meno esperte ginnaste della società massese si sono esibite nella prima prova del campionato individuale Silver La, Lb e Lc. Per loro era il debutto assoluto in un competizione del circuito federale ma hanno gestito al meglio l’emozione facendo ottime prove e guadagnandosi i complimenti della giuria. Sofia Bertilorenzi ha aperto la categoria Allieva 2 Lb1 con due esecuzioni, una al cerchio e una alla fune, frizzanti e ben costruite. Ha convinto la giuria totalizzando buoni punteggi che le sono valsi il primo posto. Rossana Brignole è salita con lei sul podio, in terza posizione. Ai piedi dello stesso, invece, si è piazzata Camilla Favilla. Anche Nina Ricci, cimentatasi nel cerchio e nella fune nella categoria Allieva 3 Lb1, si è fermata a un passo dal podio. Le allenatrici Tiziana Venè, Francesca Biagini e Elena Conserva sono rimaste molto soddisfatte. Il prossimo impegno sarà a fine marzo con la prima prova del Campionato Individuale Silver Categoria Ld e Le che vedrà in gara Bianca Roselli, Sofia Andrici, Melissa Matrizi, Rebecca Toppetti e Migena Gega.

Il Cgrs Massa, che festeggia i 40 anni di attività, resta una delle migliori realtà della provincia. Spicca per professionalità e serietà nel lavoro e continua a formare talenti a livello nazionale. Per iscriversi ai corsi contattare Tiziana (349 41.45.209) o Francesca (347 32.79.481).

Gianluca Bondielli