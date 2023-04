Villafranchese, Monti e San Vitale passano ai play-off

SAN VITALE CANDIA

4

FOSDINOVO

1

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Ricci D., Tonazzini, Deda A., De Angeli (54’ Galloni), Di Benedetti, Maccarone, Deda S. (89’ Secchi), Leka (73’ Grande), Kumanaku (90’ Mancini), Savino (54’ Neri). All. Bertelloni

FOSDINOVO: Grandi, Ballani (73’ Franzoni), Micheli, Corvi, Cini, Ottino (62’ Ambrosini), Argiolas, Cantoni, Balloni (72’ Tonelli), Pucci, Atzeni (37’ Baldassari). All. Lombardi

Marcatori: 12’ Ricci D. (SV), 58’ Maccarone (SV), 66’ Galloni (SV), 69’ Leka (SV), 72’ Pucci (F)

Note: 76’ Kumanaku (SV) fallisce il rigore

MASSA - San Vitale conquista i play-off, battendo nettamente il Fosdinovo. Al 12’ Kumanaku crossa, Maccarone di testa fa sponda per Ricci D. che appoggia in rete: è l’unico guizzo di un primo tempo giocato soprattutto a centrocampo. A inizio ripresa Kumanaku lancia Maccarone che salta il difensore e batte il portiere. Al 66’ Galloni in scivolata firma il 3-0. Al 69’ Leka cala il poker. Gli ospiti accorciano con il pallonetto di Pucci. Al 76’ Kumanaku si procura un penalty che, però, calcia fuori.

Ilaria Gallione