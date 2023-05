Villafranchese esulta: è in Seconda categoria Sconfitto nello spareggio un ottimo San Vitale

San Vitale Candia

0

Villafranchese

1

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Ricci D., Tonazzini, Deda A., De Angeli, Di Benedetti (90’ Bertini), Maccarone (74’ Galloni), Neri (89’ Savino), Ricci G. (72’ Mancini), Kumanaku, Leka (52’ Grande). All. Bertelloni.

VILLAFRANCHESE: Liccia, Baldassini, Caroli L., Surace, Mandaliti V., Caroli R. (58’ Formentini), Giannotti, Manganelli, Polloni, Gneri (76’ Conti), Galeazzi (51’ Firmini). All. Bellotti.

Arbitri: Fatticcioni di Carrara. Assistenti Bartoletti e Particelli di Carrara.

Marcatori: 63’ Polloni (V).

Note: espulsi al 7’ Deda A. (SV) e al 69’ il tecnico Bellotti (V).

FOSSONE – Grande festa della Villafranchese che fa esplodere la propria gioia dopo aver sconfitto un San Vitale Candia combattivo più che mai. Le ’vespe’ coronano il proprio sogno e volano in Seconda Categoria, al termine di una gara sofferta e carica di emozioni. La strada dei massesi parte subito in salita. Al 7’ Galeazzi scatta in probabile fuorigioco, Deda in rincorsa prova a recuperare, ma lo fa fallosamente. L’arbitro, decisamente non in giornata positiva, decide per il cartellino rosso. Sulla punizione dal limite Giannotti calcia sulla barriera. Al 13’ la conclusione di Neri, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kumanaku, finisce a lato. Al 23’ Neri crossa per Gianluca Ricci che colpisce di testa, senza riuscire ad imprimere la giusta forza alla palla. Nell’azione successiva Leka dal limite colpisce la traversa. Al 27’ Kumanaku tira a botta sicura, su cross di Maccarrone, ma la difesa avversaria respinge. Al 40’ Ambrosini si supera con una gran parata da distanza ravvicinata sul colpo di testa di Giannotti. Il primo tempo si conclude sullo 0-0 con le due squadre attente più che altro a non farsi male.

All’inizio della ripresa un interessante scambio Kumanaku-Ricci consente a Leka di impegnare seriamente il portiere dei lunigianesi. Sulla respinta Maccarrone non è preciso nel suo tentativo. Al 56’ Gianluca Ricci viene atterrato in area con una spinta da dietro di Mandaliti, apparsa piuttosto netta, ma il direttore di gara e il guardalinee valutano l’intervento regolare. Al 63’ la Villafranchese sblocca la sfida con il guizzo vincente di Polloni che un bel colpo di testa trafigge Ambrosini. Al 71’ su una punizione a giro di Kumanaku Liccia alza sulla traversa. Sul conseguente corner sempre Ricci colpisce di testa, ma la traversa gli nega la gioia del pareggio. Il triplice fischio sancisce da una parte la straordinaria promozione dei gialloneri e dall’altra lo sconforto e la rabbia (verso l’arbitraggio) dei massesi che hanno sempre attaccato a testa bassa, cercando di far fronte con grande determinazione all’inferiorità numerica.

Ilaria Gallione