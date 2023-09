Villafranchese esulta Con il gol di Polloni si aggiudica il derby

villafranchese

1

filattierese

0

VILLAFRANCHESE: Menchini M., Baldassini, Caroli L., Conti S., Mandaliti V., Valentini, Polloni (76’ Firmini), Caroli R. (71’ Conti M.), Conedera, Manganelli, Marchionna (60’ Galeazzi). A disp. Liccia, Carare Catalin, Formentini, Giannotti, Martinelli, Menchini S. All. Conti G.

FILATTIERESE: Gabrielli, Carnaccioli, Giromini, D’ Imporzano (62’ Ferdani), Moscatelli, D’ Apice, Iorfida (51’ Tavaroni), Gerali, Micheli, Bortolasi (60’ Matteucci), Ginesi J. (60’ Buccella) A disp. Calvo, Ginesi S., Pedroni, Samb. All. Magnani

Arbitro: Angeli di Carrara

Marcatori: 38’ Polloni (V)

VILLAFRANCA – La prima sfida di Coppa Toscana di Seconda Categoria se l’aggiudica la neopromossa Villlafranchese che sul "Bottero" si impone 1-0 sui cugini della Filattierese. Il derby entra nel vivo già al 22’ quando gli ospiti si rendono pericolosi con Micheli che colpisce il palo. Provano a rispondere i locali che al 29’ con l’incornata di Conedera costringono il portiere avversario ad un vero miracolo. Al 38’ la sfida si sblocca con il colpo di testa di Polloni. Luca Caroli su punizione per due volte va vicino al raddoppio. Al 42’ Bortolasi prova a pareggiare, ma Menchini è attento, così come al 61’ sul tiro del neo entrato Matteucci. Anche Manganelli e Polloni tentano di mettere la propria firma sul match, ma sulla loro strada trovano un grande Gabrielli, in assoluto il migliore in campo. Il triplice fischio sancisce la meritata vittoria della squadra del nuovo mister Conti, apparsa decisamente più brillante rispetto agli avversari.

Ilaria Gallione