Villafranchese, che festa Una rivincita lunga 5 anni

Una cittadina impazzita di gioia ha salutato, dopo cinque anni, il ritorno in Seconda categoria della Villafranchese, traguardo raggiunto al termine della bellissima finale playoff vinta sul neutro del ’Boni’ di Carrara contro i massesi del San Vitale Candia. Dopo i gavettoni e i canti di gioia all’interno e all’esterno degli spogliatoi, è iniziato il carosello delle auto che sono passate da Aulla al grido di "Chi non salta della Pfm è" per poi raggiungere il Bar Madonna nel castagneto di Filetto e cominciare la festa in casa con i tifosi. Tante bandiere giallonere, un grido incessante che si ripete: "Siamo in Seconda". In tutti la voglia di saltare e di ’vendicare’ la situazione poco edificante creatasi cinque anni fa per chi vive all’ombra di San Francesco.

"Un’emozione davvero forte – ha ammesso il il presidente Diego Giacopinelli –. Tanto più che si è trattato di una manifestazione spontanea, una prosecuzione di quanto successo allo stadio. Sì è concretizzato il sogno-progetto ideato dopo la caduta – continua il nocchiero Giacopinelli –. Abbiamo riportato la... chiesa al centro del villaggio. Colui che ha i meriti minori per questa vittoria sono certamente io, questo mi preme dirlo con tutta onestà, perché è vero che sono il punto di riferimento ma coloro che hanno sostenuto la squadra da vicino meritano tutti gli onori. Non voglio nominarli tutti perché, come succede spesso in queste circostanze, rischierei di tralasciare qualcuno, ma voglio ribadire che il mio ringraziamento va soprattutto agli amici che condividono con me questa avventura: la vittoria è soprattutto la loro. Godiamoci questo momento. I ragazzi in campo hanno dimostrato le loro indiscusse qualità calcistiche ma soprattutto i propri valori umani, indispensabili nello sport come nella vita".

Il presidente guarda al futuro. "Detto questo – continua Giacopini – da oggi come società saremo già al lavoro per programmare la prossima stagione, consapevoli che la partita più importante è sempre quella successiva. Infine, sempre il rispetto dell’avversario, sempre, per questo un plauso va al San Vitale che in inferiorità numerica per 84 minuti ci ha messo in grossa difficoltà ed ha dimostrato sul campo il proprio valore".

Una cavalcata incredibile quella della Villafranchese sino all’ultimo centimetro. Gialloneri che hanno percorso gli ultimi metri restando dentro l’area degli spareggi-promozione come un naufrago alla sua zattera. E alla fine sorprendendo tutti, la squadra ha compiuto l’impresa che solo un visionario e tattico come Fabio Bellotti aveva creduto possibile. Una cavalcata che passa dalla sconfitta in casa del Montagna alla vittoria sul campo del Montignoso (promosso), alla battuta d’arresto interna con il Retignano, poi battuto a domicilio nella prima semifinale, per il trionfo di una squadra di splendidi ragazzi e navigati giocatori guidati da un‘area tecnica che ha fatto vedere come contino la serenità e la fiducia anche quando le cose calcistiche non andavano bene.