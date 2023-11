"Viareggio Cinico: San Marco Avenza Battuta 3-0"

san marco avenza

0

viareggio

3

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi (32’ Cacciatori), Franzoni, Cucurnia, Zuccarelli, Dell’Amico (88’ Raffi), Mancini (46’ Aliboni), Conti, Donati, Smecca (53’ Maggiore), Shqypi (88’ Vicari. A disp. Baldini, Giannoccari, Bertoloni, Ratti. All. Alessi.

VIAREGGIO: Carpita, Belluomini, Sapienza, Pizza, Benedini, Bertacca (65’ Monopoli), Santini M. (65’ Lombardi), Minichino (74’ Ceciarini), Brega, Fazzini, Chicchiarelli. A disp. Santini G., Cinquini, Benedetti, Randazzo, Pugliese, Danesi. All. Santini.

Arbitro: Cornelio di Firenze.

Marcatori: 9’ e 93’ Brega, 76’ Fazzini.

Avenza - Fa gioco la San Marco ma i tre punti se li porta a casa un Viareggio cinico che sfrutta al 9’ con Brega una dormita clamorosa degli avenzini che perdono una palla sanguinosa al limite senza far scattare il fuorigioco. Al 15’ Tognoni si supera su Chicchiarelli e poi il match diventa un monologo della squadra di casa, schierata con uno sparagnino 4-2-4. Carpita salva il risultato con due grandi parate su Donati al 18’ e 21’. Deve ringraziare la traversa, invece, al 29’ centrata in pieno di testa di Mancini su punizione di Conti. Nella ripresa la San Marco passa al 4-3-3 e continua a spingere costantemente ma senza trovare più varchi nell’attenta difesa versiliese. I locali rischiano una volta in contropiede perdendosi Chicchiarelli che calcia alto. Il match si chiude al 76’ quando l’arbitro decreta un rigore generoso agli ospiti trasformato da Fazzini. Nel recupero Brega da 40 metri trova fuori dai pali Tognoni rendendo il risultato fin troppo pesante.