Viaggio nei traguardi di nuoto e pallanuoto Tra progetti e premi

Una serata dedicata al nuoto e alla pallanuoto del Club Nautico, quella che il Panathlon Club di Carrara e Massa ha tenuto nei locali dell’omonima società sportiva di viale Colombo. A parlare dei successi in vasca è stata la general manager Tiziana Greco con la nuotatrice Eleonora Leu (speranza nazionale del dorso giovanile) e il suo allenatore Giacomo Menconi, mentre per la pallanuoto è intervenuto l’allenatore della squadra di serie B Simone Scopsi che nei giorni scorsi ha conquistato l’accesso ai play off per salire in A2, un traguardo prestigioso ottenuto nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di una adeguata struttura sportiva. Per le sezioni nuoto e pallanuoto del Club Nautico è stata proposta una nomination per la partecipazione alla "Festa dello sport" (per il premio fair play 2023) che il Panathlon Club di Carrara e Massa celebrerà a novembre. Intanto il club apuano ha proposto al Panathlon International e alla Fondazione One Ocean, l’assegnazione della "Charta smeralda" al Club Nautico per la vocazione etica in difesa dell’ambiente marino. La premiazione si svolgerà a Marina, alla presenza del presidente del Club Nautico Carlandrea Simonelli, dei vertici del Panathlon International e Fondazione One Ocean.

ma.mu.