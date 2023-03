Veterane massesi conquistano il “ForOver volley“ Finale al batticuore dopo aver vinto tutte le sfide

Le vincitrici di “ForOver volley“, ovvero il primo torneo internazionale di pallavolo femminile Over 40, sono le atlete della sezione massese “Bacchilega - Targioni“ dell’Unione nazionale veterani dello sport. Campionesse italiane Unvs in carica, il titolo ottenuto a Carlentini in Sicilia, le veterane massesi hanno primeggiato anche nella manifestazione torinese che era organizzata dalle società sportive 4volley e Usato garantito, per le celebrazioni della festa della donna.

Una finale da batticuore quella contro la nazionale delle polizie locali, in cui le massesi capitanate da Claudia Benedetti, "veterana delle veterane", hanno recuperato due set di svantaggio, fino a vincere 19 a 17 il quinto, quello decisivo. Oltre alle due finaliste presenti anche le squadre Uisp Piemonte, Chatillon, Swiss Team e le padrone di casa dell’Usato garantito. Nella due giorni non stop le massesi hanno vinto tutti gli incontri, superando le svizzere, le torinesi, le valdostane ed infine le poliziotte. Grande soddisfazione oltre che per le atlete e l’allenatrice giocatrice Paola Cordiviola, tra staff dirigente e accompagnatrici, a partire da Eliana e Cinzia Targioni, fino a Roberta Dadà, Stefania Piccinini e Nicoletta Roni.

Hanno giocato: Vincenza Aliboni, Francesca Bertelloni, Barbara Bertolucci, Laura Frediani, Francesca Nicolini, Francesca Pilli, Claudia Benedetti, Chiara Leri, Cristina Zonca e Alessandra Tomaino. Assenti a Torino, ma contenti, l’allenatore Walter Torri, le giocatrici Silvia Angelini, Raffaella Buccelli e il presidente della sezione massese Unvs Mauro Balloni.

