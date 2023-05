Un’Audax da manuale: il Fucecchio è battuto

audax carrara

67

fucecchio

64

AUDAX CARRARA: Kuntic 18, Bertuccelli 2, Bianchini, Tellini 6, Valenti 10, Mezzani 29, Ferla 2, Lorenzi, Evangelisti 6 (Tonarelli, Guglielmino e Donnini n.e.). All. Cristelli.

FUCECCHIO: Berni 17, Fantoni 12, Gazzarini, Masotti, Orsini 1, Berti 8, Meucci 9, Chiti 6, Avellino, Tessitori 7, Orsucci 4. All. Rastelli.

Parziali: 19-15, 29-37, 45-52

Arbitri: Rossetti e Cavasin di Rosignano Marittimo

Tiri liberi: Audax Carrara 411; Fucecchio 1015

CARRARA – L’avvio è equilibrato (10-11 a -5.00) e il primo acuto è dei locali che con baldanza assestano un break di 9-2 e vanno sul 19-13. Nella seconda frazione arriva la risposta degli ospiti che con un contro break di 0-6 si riportano avanti. I gialloazzurri rispondono con veloci ripartenze che però si infrangono contro la difesa fiorentina, e sembrano in preda ad ansia da prestazione. Cristelli invoca maggiore calma ma il secondo allungo è del Fucecchio che va all’intervallo lungo sul +8. Al rientro in campo gli ospiti prendono il largo più volte: 36-46 a -5.00 e 42-52 poco dopo, e per l’Audax che si affida ad azioni individuali, è il momento peggiore. La squadra però ha il merito di non mollare e sospinta dalle triple di Mezzani e Kuntic recupera e vince, nonostante gli ultimi tentativi del Fucecchio. ma.mu.