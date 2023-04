Una Massese solida ma sterile Della Bona: "E’ mancata la lucidità"

"Non abbiamo concesso praticamente nulla agli avversari, ma abbiamo creato troppo poco per poterla vincere. Ci è mancata lucidità". È rammaricato mister Della Bona dopo lo 0-0 dei suoi contro il Camaiore che ha di fatto rimandato il discorso salvezza all’ultimo turno con il fanalino di coda Armando Picchi. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha detto il tecnico bianconero nel dopopartita – perché il Camaiore è una squadra costruita per vincere il campionato ma che, come noi, non è riuscita a fare ciò che sperava. I ragazzi anche oggi, ad eccezione del tiro di Biagini, non hanno corso rischi e per questo devo far loro i miei complimenti. D’altra parte anche noi abbiamo avuto solo un paio di occasioni ad inizio gara con Buffa e Andreotti, troppo poco per portarla a casa". L’allenatore zebrato è quindi ritornato sulle scelte di modulo di inizio gara, nel quale aveva rilanciato Andreotti al posto di Vignali e riportato Mattia Bonini in un ruolo simile a quello nel quale aveva iniziato la stagione: "Siamo partiti con un 3-5-2 e per avere fisicità in attacco ho preferito Andreotti a Vignali. Tuttavia, in mezzo al campo faticavamo ad accorciare su Biagini e così a match in corso sono tornato al 4-3-1-2 inserendo Vignali. Mattia Bonini ha fatto una gran partita sia all’inizio da quinto, sia nella ripresa da quarto di difesa. Con entrambi i moduli non abbiamo concesso nulla ad una squadra forte come il Camaiore e questo ci fa ben sperare anche in vista di domenica prossima, però dobbiamo essere più cinici in attacco perché per vincere almeno un gol lo devi fare". Alla Banditella, contro un Picchi già matematicamente retrocesso ma reduce dal successo per 3-2 ottenuto nel derby contro la Pro Livorno, servirà comunque un solo punto alla Massese per salvarsi senza dover passare dai playout, ma Della Bona raccomanda: "Dobbiamo andare là per vincere, non esistono alternative. Non dovremo sottovalutare l’impegno, ma andare là con il coltello fra i denti per ottenere questa agognata salvezza".

Al. Sal.