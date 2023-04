Un super Capello Bozhanaj goleador Muraglia Imperiale

BREZA 6. Riscatta la maldestra uscita che costa il raddoppio dell’Ancona con un paio di buone parate. PELAGATTI 6. A volte deve ricorrere anche alle maniere forti per fermare gli avanti dorici. Dal 71’ MARINO 6. Si piazza in mezzo alla difesa facendo il suo.

D’AMBROSIO 6,5. Rientro da titolare tutto sommato positivo. IMPERIALE 6,5. Solita buona reattività al cospetto di avversari pericolosi.

GRASSINI 6,5. Conferma la sua maturazione anche nella fase difensiva. DELLA LATTA 7. Illuminante l’assist per il 3 a 2. In mezzo tanta sostanza ed acume tattico.

SCHIAVI 7,5. Centrocampista totale. Sempre pronto al contrasto ed all’anticipo ma ottimo anche nello smistare il gioco e nelle conclusioni.

BOZHANAJ 8. Segna un gol stupendo e mette due volte Energe davanti al portiere. Un pericolo costante con le sue percussioni. Dal 74’ PALMIERI 6. Entra col piglio giusto.

CICCONI 6. Non è incisivo come suo solito in fase propositiva. Dal 71’ COCCIA 5. Ha sulla coscienza il terzo gol dell’Ancona.

ENERGE 7. Sa proporsi bene in area ed i compagni lo cercano. Firma il pari con una bella conclusione ma fallisce la doppietta nella ripresa. Dal 74’ GIANNETTI n.g. Dal 76’ CASTIGLIANI n.g. CAPELLO 8. Attaccante completo che sa rifinire ma anche finalizzare. Finisce con un assist ed un gol all’attivo, il 14° in campionato.

ALL. DAL CANTO 7,5. Nessuno riesce più a battere la sua Carrarese arrivata a 10 risultati utili consecutivi.

Gian. Bond.