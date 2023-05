Un CmC brillante Battuto il Pontedera Saluti in grande stile

cm carrara

73

pontedera

59

CMC: Fiaschi 12, Pipolo 19, Melegari 5, Loni 14, Mancini 4, Suriano 9, Viola 3, Cirillo 2 (nella foto), Valori, Nicoli, Borghini 14, Toppetti. All. Bertieri.

PONTEDERA: Noiaye 3, Redini M., Meucci 9, Doveri S. 14, Redini E. 12, Lemmi 4, Ferrati, Doveri D. 5, Regoli, Malvolti 2, Minteh 5, Lazzeri 5. All. Martelloni.

Parziali: 24-13, 33-31, 60-50

Arbitri: Dori di Laterna Pergine Valdarno e Camilli di Empoli

CARRARA – Al palazzetto (gara a porte girevoli) il Cmc inguaia il Pontedera e lancia un ciambellone di salvataggio ai cuginastri dell’Audax nella 14esima di ritorno della C silver regionale. Dopo un inizio equilibrato (12-10 a -5.00) con i locali che provano subito ad andare via, ma con gli ospiti che restano agganciati, il primo acuto arriva a -1.24 (21-10) e al primo intervallo breve è +11 per Cirillo e compagni che difendono bene mentre gli ospiti sbagliano molto. Il secondo tempino è da incubo: coach Bertieri butta dentro le seconde linee, cambia 45 del quintetto, e con un incredibile break di 0-15, a -2.30 i pisani passano addirittura davanti (26-28). Nella seconda parte si torna all’antico, il Cmc riprende in mano il bandolo del gioco e anche il punteggio: è +13 a -4.00 e tocca i +17 a -5.00 del quarto tempino per poi fissarsi sul definitivo +14.

ma.mu.