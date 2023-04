Ultimo sforzo per la salvezza "Ci serve un altro risultato utile"

Ancora un piccolo sforzo per coronare una salvezza diretta che al momento dell’avvento in panchina di Giuseppe Della Bona sembrava impossibile. La Massese aspetta con ansia domenica pomeriggio per poter festeggiare a Livorno questo traguardo davanti ai propri tifosi che si stanno mobilitando per essere presenti in maniera massiccia. C’è il rischio, però, che passi il messaggio sbagliato che il risultato positivo, necessario per far scattare i festeggiamenti, sia quasi scontato contro un Picchi già retrocesso.

Per questo in settimana Della Bona ha cercato in tutti i modi di tenere alta l’attenzione e la tensione negli allenamenti. "Ci serve un altro risultato utile, che sia una vittoria o un pareggio poco importa – chiarisce il mister zebrato – e per questo dobbiamo continuare a mantenere la massima concentrazione verso questo tribolato obiettivo. Sapete tutti da dove siamo partiti. Quello che mi fa piacere è che mi hanno fatto notare che in base alla classifica stilata per le ultime 7 partite, ovvero dal momento in cui abbiamo assunto la guida tecnica, la Massese sarebbe prima in classifica a pari punti con il Cenaia. Questo vuol dire che noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto ma serve superare quest’ultimo scoglio per poterlo ritenere concluso".

Per quanto riguarda la formazione oltre alle assenze degli squalificati Luca Bonini e Vittorini si dovrebbe aggiungere anche quella dell’under Zeni, influenzato, mentre è da valutare la convocazione di Dell’Amico che fino a giovedì aveva svolto un solo allenamento. Per quanto riguarda la formazione è probabile che il tecnico massese torni dall’inizio a difendere a quattro visto che manca un difensore. L’assenza in mediana di Luca Bonini (nella foto) dovrebbe, invece, essere colmata da Aliboni. L’altro Bonini, Mattia, tornerebbe così a giocare in posizione più avanzata nel tridente d’attacco.

Gianluca Bondielli