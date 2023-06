Tutto pronto per il secondo ’Trofeo del Sole’ Si punta ad accrescere il numero degli iscritti

La macchina organizzativa del secondo trofeo del Sole è a pieno regime. Il prossimo 1° Luglio lungo Frigido, si svolgerà la seconda edizione del Trofeo del Sole, organizzato dai Runnerini Doc Asd Afaph con la regia della coach Vittoria Bertelloni. Nella precedente edizione il numero di presenze per il settore giovanile, si aggirava intorno al centinaio, ma si auspica un maggior afflusso di presenze per questo nuovo anno. La preiscrizione per il settore master sono già partite mediante l’app del Corrilunigiana.

L’evento rientra infatti nel circuito del Trofeo Corrilunigiana - Memorial Codeluppi ed è valido anche per la qualificazione ai campionati nazionali Csi di corsa su strada. In questa particolare occasione saranno infatti assegnate le maglie di campione regionale Csi. La gara podistica, patrocinata dal Comune di Massa, Provincia, assessorato allo sport, Asmiu, Consorzio 1 Toscana Nord, Croce Rossa, Vab e Avis Massa, quest’anno si arricchirà di un altro evento.

Oltre ai titoli toscani Csi, sarà presente una delegazione di atleti Fisdir (federazione italiana disabili intellettivi e relazionali) che apriranno la manifestazione con il loto entusiasmo e sportività gareggiando su un tracciato di 200 metri. Stessa distanza per i pulcini fino a 6 anni. Per le altre categorie percorsi su misura che andranno dai 400 m, 800, 1500 circa e che si svilupperanno nella parte del fiume lato lavaggio Obelisco (che ricordiamo ospiterà la segreteria e iscrizioni della kermesse podistica).

Per accedere alla gara Csi sarà necessario iscriversi sul portale preposto dall’ente di promozione, è consigliata la preiscrizione per i master con la app del corrilunigiana, anche se in questo caso (fino a 20’ prima del via) sarà possibile registrarsi anche sul campo di gara. L’invito alla manifestazione, trattandosi un evento da 0 anni in su, è aperto a tutti (per la competitiva è necessario certificato medico e adesione a società Csi, Eps, squadre riconosciute dal Coni o runcard) in quanto, grazie alla non competitiva di 5 km, sarà possibile partecipare a chiunque volesse far parte di questa giornata di sport.

Per chiarimenti o informazioni contattare 3313457218 o via email [email protected] o [email protected] Come da copione non mancheranno le premiazioni che rappresentano uno dei momenti memorabili della gara indetta ormai, anche se in sedi differenti (prima si svolgeva al Lago del Sole), soprattutto per i bambini che riceveranno tutti trofeo, medaglia e una serie di gadgets.

"Sono felice di riproporre questa corsa – ha dichiarato Vittoria Bertelloni – coach e regista della competizione – sarà un momento di sport, di inclusione grazie al progetto che stiamo portando avanti, in qualità di responsabile atletica leggera Fisdir Toscana, con il tecnico Fisdir, Fispes, e di divertimento a cui non potete mancare. La famiglia, l’attività motoria che sia atletica o di altro tipo, sono uno stimolo per i ragazzi e in questa corsa, l’unico obiettivo è muoversi, divertirsi e stare in compagnia".