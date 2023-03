Tutte sufficienze Prestazione super degli autori dei gol

BREZA 6. Qualche buona uscita e un paio di letture sbagliate ma gli tirano poco in porta.

PELAGATTI 7. Partita di grande solidità e concretezza con due assist vincenti.

D’AMBROSIO 6,5. E’ tornato il vecchio baluardo d’inizio stagione.

IMPERIALE 7,5. Impreziosisce una splendida prestazione col suo primo gol stagionale. Peccato per l’infortunio durante un gran salvataggio (87’ Marino s.v.).

GRASSINI 6,5. Solita prova di buona dinamicità e solita imprecisione nell’ultimo passaggio. Un ottimo recupero difensivo (76’ Frey s.v.).

DELLA LATTA 6. Normale amministrazione in mezzo al campo dove fa la guerra ma non regala acuti.

SCHIAVI 6. Regia meno pulita rispetto a quelle a cui ci ha abituato ma conferma il piede caldo sia nei lanci che nel tiro.

BOZHANAJ 6. Cresciuto in fase di interdizione, sfiora il gol nella ripresa. Più avanti fallisce uno stop non da lui in area (72’ Palmieri 6: gioca gli ultimi 20’ tenendo la posizione).

CICCONI 6. Si prende un’ammonizione evitabile che gli costerà la squalifica. Offre sempre uno sfogo sulla destra ma anche lui è impreciso nei cross.

CAPELLO 7,5. Segna un gol da attaccante di razza e si fa apprezzare nella ripresa con tante pregevoli assistenze (87’ Giannetti s.v.).

BERNARDOTTO 6. Va un paio di volte alla conclusione e fa a spallate coi difensori riminesi (46’ Energe 7,5: entra e spacca la partita. Segna un gol furbo e sfiora a più riprese la doppietta).

ALL. DAL CANTO 7,5. La sua Carrarese vola. Ottimo anche l’aggiustamento in corsa con il cambio BernardottoEnerge.

Gian. Bond.