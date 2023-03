‘Trofeo Oro in Euro’ vetrina di lusso A confronto le migliori specialiste

La “tavola è apparecchiata“ per il Trofeo Oro in Euro. La 14ª edizione del competizione internazionale riservata alle Donne Elite si prospetta di altissimo livello e l’elenco delle 170 iscritte annovera i nomi di atlete tra le più in forma del momento. La partenza è fissata alle ore 13.30 e il percorso è quello collaudato sulla distanza di 106 km suddivisi in due parti: la prima prevede un circuito prevalentemente pianeggiante da ripetere 5 volte; la seconda, con due salite della Fortezza, potrebbe fare la selezione.

L’elenco delle partenti è un bel mix tra atlete esperte e giovani Under 23 desiderose di ben figurare. Le portacolori dell’EF Education–Tibco–Svp hanno un già un buon ritmo avendo partecipato alle gare di inizio stagione; molto attesa Gaia Realini della Trek Segafredo, fresca vincitrice della classifica giovani al recente Uae Tour, assieme alle compagne Brodie Chapman, campionessa australiana su strada, e Amanda Spratt. Nella Cofidis occhio alla francese Morgane Coston, terza nella classifica dei Gpm alla Volta Comunitat Valenciana. Al via anche la campionessa della Svizzera Caroline Baur della Israel Premier Tech Roland e Alessia Vigilia della Top Girl Fassa Bortolo, recente vincitrice in Croazia. L’amministrazione comunale di Montignoso è vicina alla As Dilettantistica Montignoso e ha iscritto la gara nel calendario di eventi della Festa della Donna.

Ieri allo stabilimento balneare Sunset c’è stata la presentazione in pompa magna. Dalle 14.45 ci sarà la diretta televisiva della gara sul canale 14 TvL, su Bike Channel (canale 222 di Sky, 256 DdbTv e 60 Ddt tasto rosso) e sui canali social di Toscana Sprint e Montignoso Ciclismo.