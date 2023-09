Tris del Ricortola e l’Atletico vince in rimonta

RICORTOLA

3

SPORTING CAMAIORE

2

RICORTOLA: Murgese; Cola Antonini, Vanni, Angeloni (cap.), Guadagnucci, Michelucci, Giusti (24’ st Pedrinzani), Gallone (40’ st Filippo), Sabatini, Conti (33’ st Stocchi), Bertuccelli (44’ st Bernuzzi). A disp.: Ricci, Novani, Veralli, Pezzetti. All.: Fini.

SPORTING CAMAIORE: Bernini; Costagli, Paoli, Maguina (6’ st Giannecchini), Lari (cap.), Bonaguidi, Del Carlo (19’ st Simonini), Mariani, Pellegrini, Luisotti, Tabarrani. A disp.: Bianco, Barsottelli, Lippi, Mariotti, Mattei, Sonetti. All.: Palmerini.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Marcatori: 6’ pt, 29’ st Pellegini (C), 29’, 37’ pt, 19’ st Bertuccelli (R).

RICORTOLA Un’altra vittoria per il Ricortola, che dopo la cinquina della scorsa settimana sul campo dell’Ospedalieri batte anche lo Sporting Camaiore restando così a punteggio pieno. I ragazzi di Fini, però, soffrono in avvio e a passare in vantaggio sono gli ospiti grazie al gol di Pellegrini al 6’. La reazione neroverde c’è e al 29’ produce il pari grazie a Bertuccelli, bravo a sfruttare l’assist di Conti. Il numero 11 locale si ripete 8’ dopo, imbeccato questa volta da Giusti. Nella ripresa, ancora Ricortola e ancora Bertuccelli, che servito da Cola Antonini mette a segno la tripletta personale al 19’. La doppietta di Pellegrini al 29’ riapre i giochi, ma nel finale i locali sono bravi a difendere il vantaggio.

Alessandro Salvetti