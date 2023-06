Trionfo dell’Apuania Numeri da record per la promozione

Primo posto nel girone e promozione diretta nella categoria superiore. E’ stato un campionato ricco di soddisfazioni quello della squadra della Apuania Tennistavolo nel torneo regionale di D1, girone A. I gialloazzurri hanno chiuso in testa con 24 punti, due in più della seconda, il Cascina, costretta ai play off per guadagnare la salita in C2.

Nei 14 incontri disputati, i carraresi hanno ottenuto 12 successi e 2 sconfitte, 64 le partite vinte e 25 quelle perse, 213 set vinti e 102 persi, 3149 i punti realizzati e 2555 quelli subiti. Artefici dell’entusiasmante cavalcata sono stati Giacomo Betti (numero 1982 del ranking italiano) con 24 partite vinte e una sola persa (rendimento 96%), Daniele Volpi (1.099) con 18 successi 1 sconfitta (94,7%), Pamela Bellari (numero 173) con 14 vittorie e 8 sconfitte (63,6%), Matilde Bellatalla (numero 224) con 8 vittorie e 13 sconfitte (38,1%), la più giovane della squadra, classe 2005. Ininfluente la partecipazione di Guglielmo Bellotti (numero 3036) con 2 sconfitte nelle due partite giocate.

ma.mu.