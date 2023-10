Trasferta ad alto rischio per la Carrarese del tecnico Dal Canto

Questo pomeriggio la Carrarese partirà per Cesena dove lunedì sera sarà ospite allo stadio Manuzzi dei bianconeri di mister Toscano, secondi in classifica. Ieri è tornato a parlare Alessandro Dal Canto. "Siamo pronti a confrontarci con coraggio e senza patemi contro un avversario di assoluto livello – ha spiegato il tecnico dei marmiferi –. Il Cesena parte da una base conservata dalla scorsa stagione con la conferma della guida tecnica che significa continuità. È una squadra arcigna e con qualità tecniche che di fronte ad una cornice di pubblico importante vorrà cercare di fare bella figura. Noi stiamo attraversando un momento non proficuo dal punto di vista dei risultati ma la squadra è in salute. Conta relativamente pensare a quello che non è andato nelle ultime gare visto che il calcio offre sempre la chance di resettare e ripartire. Dobbiamo essere bravi a determinare l’andamento delle cose senza affidarci "al vediamo che succede".

A oggi (sabato ndr) i giocatori arruolabili sono gli stessi convocati col Pineto. La formazione potrebbe essere suscettibile di qualche modifica ma in maniera meno massiccia rispetto a giovedì". Rispetto alla possibilità di un cambio modulo il tecnico si era già espresso nell’immediato dopo gara col Pineto: "Io non credo che siano i moduli a far vincere le partite ma i giocatori. Si può metterli anche in modo diverso ma se ci fosse un modulo che risolve i problemi noi allenatori lo utilizzeremmo tutti. Quando le cose non vanno bene si va sempre, anche giustamente, a cercare il pelo nell’uovo ma bisogna stare attenti perché dopo si rischia di fare confusione nella testa dei giocatori e invece di andare a tappare i buchi si finisce con l’allargarli".

"Col Pineto – prosegue – mi sono messo col 4-4-2 quando eravamo in superiorità numerica ed in campo avevo giocatori che nelle caratteristiche lo potevano fare. Cicconi e Belloni hanno fatto gli esterni alti tutta la vita, avevo due centrocampisti ed ho abbassato Imperiale a fare il terzino che è quello che ha sempre fatto. Quando la situazione diventa mezza disperata e devi recuperare un risultato che hai perso le si tentano tutte. L’avevamo preparato anche in settimana qualcosa di diverso. Non abbiamo punte di struttura fisica e quando dobbiamo mettere il pallone lì diventiamo una squadra che non dice più niente. Dobbiamo per forza di cose tentare di passare per un fraseggio se no diventiamo innocui. C’è da stare calmi senza cadere in depressione o paura. Non c’è paura nel calcio. Sportivamente parlando non dobbiamo morire mai".