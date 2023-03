Tour de force Carrarese: arriva il Fiorenzuola

Appena il tempo per recuperare le forze e la Carrarese domani pomeriggio sarà di nuovo in campo, stavolta in casa, nel turno infrasettimanale contro il Fiorenzuola in programma con inizio alle 18. Gli azzurri sono rientrati subito a Carrara sabato sera e ieri mattina erano già in campo per una seduta di ripresa. Si sono limitati ad un lavoro di scarico i giocatori utilizzati allo stadio ‘Recchioni’ contro la Fermana mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche.

Oggi è in programma la sessione di rifinitura al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati tra i quali tornerà Manuele Cicconi che ha scontato il turno di squalifica. Vista la vicinanza tra i due impegni ed il fatto che c’è pochissimo tempo per recuperare le energie, è scontato, come ammesso dallo stesso tecnico, che si farà ricorso ad un ampio turn over. Oltre al rientrante Cicconi c’è da aspettarsi in difesa l’inserimento di Marino ed a centrocampo l’utilizzo dal primo minuto di Bozhanaj.

Della Latta è stato sostituito nella ripresa a Fermo probabilmente proprio per gestirlo e garantirne la presenza da titolare anche domani. In avanti è ipotizzabile che Energe venga inserito nell’undici iniziale ma potrebbe essere l’intera coppia d’attacco a cambiare. La Carrarese a Fermo ha ottenuto il settimo risultato utile consecutivo ed il pareggio le ha consentito di confermarsi al quinto posto in classifica mantenendo inalterato il distacco sul Gubbio ma la prestazione non è stata all’altezza delle precedenti a livello propositivo. La squadra ha confermato una grande solidità difensiva e Breza ha ottenuto il quarto "clean sheet" nelle sette partite in cui ha difeso la porta apuana.

Se dietro gli azzurri non hanno rischiato praticamente nulla in attacco stavolta, però, hanno creato davvero poco. E’ mancata qualità nelle giocate ed in particolare negli ultimi sedici metri dove si sono fatte sentire le assenze contemporanee di Cicconi, Bozhanaj ed Energe ovvero gli uomini che a livello di fantasia ed imprevidibilità possono dare quel qualcosa in più alla partita. Sulle corsie laterali, inoltre, Grassini e Coccia non hanno garantito la solita spinta che è uno dei marchi di fabbrica del 3-5-2 dell’allenatore Dal Canto.

Gianluca Bondielli