Torneo di Calcio a Sette su Erba a Arpiola, Aperte le Iscrizioni!

Scatta il 6 luglio sul Parrocchiale di Arpiola l’atteso torneo di calcio a "sette" su erba. Manifestazione di calcio estiva, giocata sotto la luce artificiale del rettangolo di gioco del centro giovanile. La lunga kermesse calcistica in onda sotto le stelle che chiama a confronto ben sedici squadre voluta dal presidente del Mulazzo Paolo Marconi torna a riempire le serate del mondo pallonaro della Lunigiana. Un appuntamento di "massa" che da anni coinvolge centinaia di giocatori provenienti dalle province de La Spezia e Parma. Per tenere fede alla propria tradizione e al prestigio di questo evento dedicato all’ex capitano del Mulazzo-Groppoli Gianni Caldi, all’ex alessandrino Roberto Ruzza e al dirigente Gianluca Lucchetti, il club rossoblù che resta in attesa di conoscere su quale palco sarà protagonista nella stagione 2023-24 (Seconda–Prima categoria), mette in palio un monte-premi in buoni acquisto per le prime quattro squadre classificate, così suddivisi: alla prima andrà un buono acquisto di euro 2000, mentre alla seconda mille, seicento alla terza e quattrocento alla quarta.

Il comitato organizzatore diretto dal duo Piastri-Rizzi informa che fino al 26 giugno sono aperte le iscrizioni al torneo, per altre informazioni telefonare allo 340 1192877, oppure al 345 7092744. La quota di iscrizione è di euro 300, più cauzione. L’Asd Mulazzo informa che al raggiungimento delle sedici squadre iscritte, darà piede alla compilazione dei quattro gironi.