Torneo delle Frazioni Montagne fuori dai giochi

cervaiolo

3

montagne

2

CERVAIOLO: Biagi, Bonuccelli, Favret, Panaino, Coda, Ceccarelli, Manfredi, Sacchetti, Sabatini, Vatteroni, Rustighi. A disp. Ricci, Sermattei, Pucciarelli, Bonni, Mustone. All. Poggi.

MONTAGNE: Cima, Malfanti, Lucaccini, Della Bona, Gazzoli, Del Freo, Lopez, Giunta, Menapace, Conti, Centonze. A disp. Betti, Corotti, Bachar, Rebaa, Trentacosti, Zella. All. Malfanti.

Marcatori: 22’ Centonze (M), 28’ Giunta (M), 32’ e 42’ Vatteroni (C), 68’ Sacchetti (C).

MONTIGNOSO – Le Montagne sono fuori dal Torneo delle Frazioni di Montignoso. Contro il Cervaiolo è arrivata la rocambolesca terza sconfitta in altrettante partite. Dopo mezzora la squadra di mister Malfanti era addirittura avanti di 2 gol grazie ai guizzi di Centonze e Giunta ma una doppietta di Vatteroni, a cavallo tra i due tempi, ha rimesso tutto in parità. Le Montagne hanno colpito una clamorosa traversa con Lopez ma il gol vittoria lo ha siglato il Cervaiolo con Sacchetti. Nel girone A il Cervaiolo conclude a 6 punti e le Montagne a 0. Manca il match tra Capanne (6) e Piazza (3) per completare il quadro e definire la classifica. Nel parallelo torneo riservato ai Piccoli Amici l’incontro tra Montagne e Cervaiolo si è concluso col risultato di 8 a 1.

Gianluca Bondielli