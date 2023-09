Torna Del Monte: Carrara riaffaccia al periodo d'oro

E’ Romano Del Monte (nella foto) la prima novità della stagione in casa della Pallamano Carrara. Dopo le conferme del ds e allenatore Gianpaolo Vezzoni e del suo vice Sergio Cavicchiolo, nonostante qualche problema di comunicazione, trapela la notizia che Del Monte sarà il preparatore atletico della squadra ancora ai nastri di partenza della serie B interregionale. In realtà quella di Del Monte non è una novità ma un ritorno dopo alcuni anni di lontananza. Fin dai primissimi campionati della società in città (correva l’anno 2004 e la squadra era iscritta al campionato di serie B quando c’era anche la serie C) Del Monte arrivò come preparatore atletico della prima squadra e delle giovanili. Il suo lavoro ha coinciso con gli anni più belli della pallamano carrarese, prima con la promozione in A2 e con la conquista della A1, al tempo la massima serie. Poi arrivarono i tempi delle vacche magre, vennero meno i sostegni economici, la squadra scivolò in serie B (la C era scomparsa) e poco dopo anche Del Monte lasciò per impegni familiari. Adesso il suo ritorno che è stato accolto con soddisfazione e va a ricostituire quella che il ds Vezzoni chiama "la triade delle meraviglie" ricordando con nostalgia gli anni di A1.

ma.mu.