Terza trasferta sfortunata per il Cmc Carrara

mens sana siena

88

cmc carrara

68

MENS SANA SIENA: Brambilla 8, Pannini 1, Giorgi 3, Marrucci 6, Figus, Puccioni 17, Sabia 9, Cucini 5, Corsini, Prosek 17, Perinti, Tognazzi 22. All. Betti.

CM CARRARA: Russo 13, Suriano 10, Sequani 13, Fiaschi 7, Mancini, Tedeschi 25, De Angeli, Cirillo, Melegari, Torre, Nannetti. All. Bertieri.

Arbitri: Parigi e Labet di Firenze

Parziali: 27-12, 55-30, 71-44

CARRARA – Terza trasferta e terza sconfitta per il Cmc che lontano dalle mura amiche, subisce un altro pesante -20. Il parquet di Siena non era tra i più congeniali per invertire il trend negativo fuori casa, ma ancora una volta è la forbice del risultato a destare perplessità. E se sono accettabili i 68 punti segnati, con quattro atleti in doppia cifra e un super Tedeschi (match score del match), sono sicuramente troppi gli 88 subiti. Palla a due e i biancocelesti vanno subito pesantemente sotto ed è -15 al primo intervallo e addirittura -25 a metà gara (parziale secondo tempino 28-18) con la difesa che si fa penetrare come un coltello nello stracchino. Se la partita era già difficile alla vigilia, dopo 20 minuti è diventata improba. Nella seconda parte la difesa si organizza e tiene meglio ma i carraresi non recuperano e alla fine del terzo tempino (parziale 16-14) è sempre -27. Una timida riscossa arriva nell’ultima frazione quando però ormai la partita è decisa da tempo (parziale 17-24).

ma.mu.