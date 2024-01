Terza Riflettori puntati su Monti-Pontremoli. Preti: "Prevedo una sfida ricca di emozioni"

Tredicesima giornata, seconda del 2024 per il campionato di Terza Categoria che muove il suo bastimento oggi, inizio, ore 14,30 con il derbissimo in visione sul “Don Bosco“. A confronto la sesta forza del torneo Monti e l’attuale terza realtà Pontremoli che con una partita in più insegue a sette lunghezze la reginetta Salavetitia Seravezza che scenderà in campo lunedì alle 20,30 in casa del Tirrenia.

"L’impegno è proibitivo – afferma il direttore tecnico Massimo Preti –. Il Monti è fortissimo, subito dopo Salavetitia e Montagna Seravezzina è la miglior squadra del campionato, ha delle individualità di spicco e una buona organizzazione di gioco, però, sul campo dei Valtaveronensi ci sarà anche la nostra formazione con la sua classifica di assoluto prestigio, con un suo impianto di gioco. Gara da affrontarsi col massimo delle attenzioni. Fondamentale sarà l’approccio perché il sapore del derby ha sempre risvegliato nei giocatori energie nascoste. Prevedo una bella sfida ricca di emozioni".

Il Monti si presenta al derbissimo senza gli squalificati Tarantola, Oligeri e Cortesi. Tre assenze decisamente importanti per la squadra di Barbasini che vogliono in tutte le maniere uscire dalla sfida con uno dei due risultati utili. Sulla formazione il tecnico dell’albiceleste non ha fatto trapelare niente anche se dispone di alcune soluzioni per ribaltare il pronostico che sta dalla parte dei pontremolesi. "Imposteremo una gara giudiziosa – ha detto alla vigilia il team manager Riro Carlotti –. Noi non possiamo permetterci di scoprirci contro avversari che sono maestri del contropiede. Ci aspetta una partita in salita dove è d’obbligo cercare strade percorribili per fermare sul nascere le loro manovre d’affondo".

Sempre dalle 14,30, al “Don Rodrigo“ incrociano i guantoni della sfida Icf Fosdinovo e Attuoni, dopo mezz’ora in campo la seconda forza Montagna Seravezzina affronta al “Tognocchi“ il Don Bosco Fossone, alla stessa ora scendono in campo Spartak Apuane e ValliZeri. Al “Raffi, calcio d’inizio fissato alle 15,30, giocano Dallas Romagnano e Gragnolese. Il turno si completerà lunedì, sotto la luce artificiale (ore 20 al “Rolando Rocchi“) a confronto le due cenerentole del torneo Podenzana e Sporting Marina. Padroni di casa che in settimana si sono dotati del nuovo tecnico Maurizio Tesconi.