Terza Dallas Romagnano all’esame Montagna. L’Attuoni cerca il riscatto con la Gragnolese

È un sabato intrigante, infatti, il programma della ventesima del campionato di Terza categoria promette bene. Sul “Tognocchi“, a Minazzana dalle 16 prende piede il big match della quinta di ritorno, a confronto ci sono Montagna Seravezzina (33 punti) e Dallas Romagnano (37), ovvero due delle tre/quattro squadre, considerazione a parte per la capofila Salavetitia Seravezza (49 punti), ritenute dall’osservatorio le e più in forma del momento e in grado di sprigionare potenzialità enormi per la categoria d’appartenenza.

La matricola Dallas che viaggia con una partita in meno, affronta sicuramente, una delle tappe più importanti e la squadra di Luigi Bertolini questo lo sa benissimo. Il tecnico dei granata chiede ai suoi ragazzi che gli regalino la soddisfazione dei tre punti per allungare il distacco dai versiliesi, complesso che nei caldi mesi ferragostani alla pari del Salavetitia, Gragnolese, Attuoni veniva indicata come una delle favorite alla vittoria finale, e nella contemporaneità continuare la striscia di risultati positivi. Impresa difficile ma non impossibile per la squadra “edificata“ dal direttore sportivo Andrea Pucci, che appare più agile, che fa del possesso palla il suo credo calcistico con il reparto difensivo il secondo meno perforato (24) del torneo, una ragnatela che gli consente di infilarsi nelle maglie avversarie con frequenza.

Dopo i quattro schiaffi presi in casa del Salavetitia, nell’ultima giornata, l’Attuoni (32 punti), quarta realtà del torneo è di scena dalle 15 al “Castel dell’Aquila“, contro la Gragnolese (30), biancoverdi chiamati a riprendersi il maltolto patito all’andata. Lo chiedono i supporter, lo pretende il suo tecnico Grandetti, lo ha chiesto la società: "Regalatemi un sorriso". "Noi ovviamente – assicura l’attaccante Mattia Tedeschi – faremo di tutto per accontentarla. Ci mancherebbe altro". In buona sostanza: bisogna vincere un po’ per il presidente, un po’ per i tifosi, un po’ per se stessi, un po’ tanto per la classifica: c’è da cancellare il 6-2 dell’andata. Ma il turno non si esaurisce qui: fari accesi dalle 18,15 sul “Boni“ a confronto Don Bosco Fossone e Salavetitia Seravezza, sul “Don Bosco“, ore 15, a confronto il Monti (25 punti) e lo Spartak Apuane (27).

Sempre con fischio d’inizio fissato alle 15, giocano Pontremoli-Sporting Marina; ICF Fosdinovo-Podenzana, a Massa, in via Marina Vecchia giocano Marina di Massa-ValliZeri, valligiani nuovamente in campo mercoledì 6 marzo per recuperare la partita con i cugini del Monti.