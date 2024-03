Terza Categoria. Monti e Dallas Romagnano accendono lo spettacolo. Pontremoli, esame Spartak

Subito dopo Salavetitia Seravezza (49 punti) e Gragnolese (36) che hanno anticipato ieri sera, il secondo big match della ventiduesima giornata del campionato di Terza Categoria lo mandano in scena questo pomeriggio a partire dalle ore 16, Monti (31 punti)-Dallas Romagnano (40). Ovvero, sesta forza del torneo contro la seconda, subito dopo per i numeri che portano addosso a confronto Pontremoli (31 punti)-Spartak Apuane (33).

Il Romagnano arriva al “Don Bosco“, dopo essersi accreditato fin da subito il ruolo di matricola terribile, come fa chi è forte, dopo aver corso, rallentato ma restando sempre sui piani nobili della classifica, oggi la comitiva massese si cala nella contesa con la convinzione di mettere insieme il massimo del risultato mantenendosi sul secondo predellino della classifica, ma in contemporanea portando a quattro lunghezze il distacco sul Montagna Seravezzina (39 punti) che osserva il turno di riposo.

Di contro i “Veneliani“ dopo la vittoria di sabato scorso in casa dei cugini del Podenzana che le ha consentito di tenersi a ridosso delle pretendenti ai play off appaiono decisi a confermarsi, consapevole però di non trovare petali di rosa, al contrario contro la squadra di mister Bertolini, dovranno dare fondo a tutte le proprie risorse per uscire con un risultato utile alla causa della classifica che li manterrebbe in zona di sparo. Tornando alla gara del Pontremoli, i ragazzi di Riccardo Capiferri, lupo tra i lupi, smaliziato tra gli smaliziati, vuoi che si defili dinanzi all’ipotesi di impallinare il “nemico“ in novanta minuti secchi e scavalcare al sesto posto della graduatoria i biancorossoneri, ben consapevoli che questi si caleranno nella contesa intenzionati a riprendersi il maltolto registrato all’andata.

A Capiferri piacciono i piatti complicati e inventerà qualche altra diavoleria per non fallire un appuntamento davvero importante per il domani biancoceleste. Sempre oggi, dalle 15, sul “Don Rodrigo“ si affrontano Icf Fosdinovo- Tirrenia, alle 18, il decimato Marina di Massa ospita il Podenzana –. Dopodomani, lunedì alle 20,45 scendono in campo sotto la luce artificiale del "Boni" il Don Bosco Fossone e il fanalino di coda Sporting Marina, dopo un quarto d’ora (ore 21) sul "Paolo Deste" ad Avenza a confronto Attuoni-ValliZeri. I Valligiani di Andrea Albareni che qualche buontempone voleva dimissionario dopo la sconfitta nel derbissimo contro il Pontremoli, si calano nel confronto, ovviamente con alla guida il tecnico di Arpiola, decisi a sovvertire il pronostico che, sulla carta, solo su quella gli è avverso.