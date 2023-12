Terza Categoria: il Dallas Romagnano difende il primato contro il Pontremoli. Scoglio Salvetitia per il ValliZeri. Monti d’assalto contro la Montagna

“Nona“ giornata d’andata sul palco della Terza Categoria. Turno che nasce questo pomeriggio alle 14,30 ma si completerà lunedì 4 dicembre con le partite da giocare sotto la luce artificiale che metterà a confronto Podenzana 1969-Asd Attuoni Avenza; Sporting Marina-Gragnolese; Tirrenia 1973-Marina Di Massa 2023. La capoclasse del campionato Dallas Romagnano forte del passaporto alla finalissima di Coppa conquistato contro l’Icf Fosdinovo, dalle 17,30 allo stadio comunale “Raffi“ incrocia i guantoni della sfida con il Pontremoli Fc di Riccardo Capiferri. Il club bianco celeste del presidente Stefano Giannetti da ieri sa di poter contare sull’apporto dell’ex attaccante della Villafranchese Michele Polloni.

Detto della capofila, spostiamo le nostre considerazioni sul “Tolaro“, a confronto dalle 14,30 in un match sentito su entrambe le sponde ci sono ValliZeri e Salavetitia Seravezza. Sembra facile, diceva uno spot pubblicitario. Ma non bisogna mai sottovalutare l’avversario anche perché i valligiani di Andrea Albareni arrivano alla tappa numero nove forti dell’innesto dei fratelloni Emanuele e Alessandro Castellotti che nell’ultima stagione hanno fatto le fortune del Mulazzo.

"Partita difficile – afferma il diesse Bellandi –, massimo rispetto per il Salavetitia, però noi abbiamo l’obbligo di fare risultato pieno, quindi i ragazzi devono giocare molto con la testa, se la useranno esistono potenzialità per evitare tanti dei molti rischi che il match porta dentro". L’attuale seconda forza del torneo Montagna Seravezzina si esibisce dalle 16,30 sotto la luce artificiale del “Tognocchi“, l’ospite è il Monti. Barbasini, tecnico dell’undici valtaveronense dovrà mandare in campo undici leoni, pronti a raddoppiarsi in ogni movimento per riuscire a far saltare il pronostico che gli è avverso.

Partita ricca di significati per entrambe le formazioni, infatti, sulla carta appare una gara vibrante, densa di contenuti agonistici e sembra avere tutto per diventare match godibile sotto ogni punto di vista. Il sabato giocato si completa con Spartak Apuane-Don Bosco Fossone.

La classifica: Dallas Romagnano18 punti, Montagna Seravezzina 16,Salvetitia Seravezza 13, Monti 12, Gragnolese, Pontremoli Fc, Don Bosco Fossone 11, Marina di Massa 10, Icf Fosdinovo 9, Attuoni Avenza 8, Spartak Apuane7, Tirrenia, Valli Zeri 5, Podenzana, Sporting Marina 1.