Terza categoria. Gragnolese alla prova Salavetitia Seravezza: "La affronteremo come tutte le grandi»

La reginetta del campionato di Terza categoria Salavetitia Seravezza (49 punti) e la quarta Gragnolese (36) aprono la giornata, anticipando la 22esima, settima di ritorno, giocando dalle 20,45 sotto la luce artificiale del ’Buon Riposo’ a Seravezza. A confronto due squadre con la testa ai rispettivi obiettivi: versiliesi per fare altri tre passi e avvicinarsi a staccare il passaporto-promozione, i lunigianesi invece con un pareggio oppure una vittoria si porterebbero al terzo posto solitario scolandosi dal Montagna Seravezzina che osserva il turno di riposo. Il Salavetitia che nell’ultimo turno ha assistito con interesse le partite della sesta di ritorno vorrebbe riprendere il discorso vittorie dopo i cinque schiaffi presi in casa del Don Bosco Fossone poi sconfitti sabato scorso per 2-0 dalla Gragnolese. Lunigianesi invece non vogliono più fermarsi dopo aver centrato 5 splendide vittorie in altrettante partite. Nei biancoverdi il rendimento messo in visione nelle ultime sette gare è da secondo posto: 19 punti, sei gol subiti, 18 realizzati. Contro la capoclasse, la Gragnolese si cala con lo spirito di sempre, quello degli indios. "E’ una grande – sottolinea ds Jacopo Pennucci – va affrontata come tutte le grandi". La constatazione sottintende che la Gragnolese non ha nessuna intenzione di concedere il vantaggio.

"Noi questo colpaccio lo cerchiamo, ma chiaramente non sappiamo da dove e quando possa arrivare. Contro la regina? Volesse il cielo, assumerebbe addirittura un valore immenso, Ma verrà? Un sogno che potrebbe trasformarsi in realtà".

Ebal.