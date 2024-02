Terza Big match tra Gragnolese e Monti. Il Podenzana ospita il Dalla Romagnano

Il campionato di Terza Categoria celebra la 17ª giornata, seconda del girone di ritorno. Il Salavetitia Seravezza (40) in fuga, ha anticipato ieri sera affrontando al “Buon Riposo“ il Marina di Massa (18). Il sabato giocato si apre alle 15 e le attenzioni si spostano al “Castel dell’Aquila“ dove si gioca la stralunigianpalla Gragnolese (21)-Monti (22). Padroni di casa che si calano nel derbissimo per dare corpo alla risalita dopo l’arrivo sulla panchina biancoverde di Nicola Grandetti, il tecnico nell’occasione dirigerà le operazioni oltre recinzione perché appiedato dal giudice sportivo. Va da sé che il compito dell’undici della lunigiana orientale non si annuncia per niente facile, ma comunque i biancoverdi hanno voglia di provarci a prendere i tre punti.

"Dopo il pari con l’Icf Fosdinovo – sostiene il diesse Jacopo Pennucci – noi non possiamo più rimandare l’appuntamento con la vittoria. Lo chiede il nostro pubblico, soprattutto lo richiede la nostra classifica che ci tiene ancora in gioco. L’avversario è tosto e questa non è una novità, quindi massima concentrazione, rispetto, e tanta umiltà. Noi per motivi di classifica e di prestigio non possiamo permetterci un passo falso".

"Sappiamo – sostiene il diggi dei Valtaveronensi Riro Carlotti – che la Gragnolese è squadra forte, attrezzata in ogni reparto e non solo per questo merita grande considerazione. L’aria del derby di solito fa emergere nuove forze. Ad ogni modo la squadra in settimana si è preparata con determinazione e convinzione per vincere".

Sempre con calcio alle 15, al “Rolando Rocchi“ a confronto il Podenzana (7) e la seconda forza del campionato Dallas Romagnano (31), questi ultimi sanno che devono dare corpo alla produzione-punti, perché consapevoli di avere sulle proprie uste le narici dell’Attuoni (29) e, appena sotto ci sono anche quelle del Montagna Seravezzina (28) paragonabile a un tenace e alleprato segugio (l’immagine sarà gradita ad Andrea Albareni, devoto al culto di Diana cacciatrice). Il tecnico del ValliZeri, nel pomeriggio sul campo amico del “Tolaro“ aspetta la visita del Montagna Seravezzina con il dichiarato proposito di mandare fuori strada i versiliesi. Derby in tono minore quello che si apprestano a giocare Spartak Apuane-Tirrenia. Il turno si completerà lunedì 12 con le partite Don Bosco-Pontremoli e Sporting Marina-Icf Fosdinovo.