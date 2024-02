Terminato il riposo. La Carrarese torna a sudare. Attenzione al Sestri Levante. Vietato fidarsi dei numeri

La Carrarese è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio dopo due giorni di riposo concessi al gruppo dal tecnico Antonio Calabro. Un break più che meritato, vista la serie di impegni ravvicinati ai quali gli azzurri hanno dovuto far fronte, e motivato dalla necessità di recuperare energie sia a livello fisico che mentale. La sessione di allenamento è stata caratterizzata da un’attivazione muscolare a cui sono seguiti torelli tecnici ed esercitazioni tecniche e tattiche.

Oggi i carichi di lavoro allo stadio dei Marmi aumenteranno visto che è in programma una doppia seduta. Contro il Sestri Levante domenica sera mancherà lo squalificato Coppolaro ma dietro la Carrarese è ben coperta. Dalla squalifica rientra, invece, capitan Della Latta la cui presenza farà sicuramente comodo anche se il mister pugliese ha avuto ottime risposte da Capezzi che ha retto bene la seconda partita giocata nell’arco di quattro giorni. In diffida a questo punto rimane soltanto Manuel Cicconi.

La settimana di lavoro dovrebbe servire per recuperare al meglio anche Palmieri che è entrato negli ultimi sfortunati minuti di Ancona. Andranno valutate, invece, le condizioni degli infortunati Grassini e Morosini così come quelle di Belloni che si è pulito la fedina col giallo preso dalla panchina col Gubbio ma che era indisponibile per l’infortunio subito a Chiavari. Il fatto che la Carrarese sarà l’ultima a giocare questa settimana nel posticipo domenicale delle ore 20,45 lascia sicuramente un margine maggiore per cercare di recuperare più uomini alla causa azzurra.

Dopo una serie di sfide molto complicate se ne presenta adesso una sulla carta più abbordabile. Il Sestri Levante, quartultimo in classifica, nel girone di ritorno ha perso 4 gare su 8 ma ha anche battuto Torres e Perugia. Non dimentichiamo, poi, che proprio i liguri all’andata sono stati i primi a violare lo stadio dei Marmi (1-0) per giocandovi da padroni di casa data l’indisponibilità del loro impianto. Da rilevare, infine, che in settimana si è accasato sulla panchina del Crotone, settimo nel girone C della Lega Pro, Silvio Baldini.

L’ex tecnico della Carrarese torna curiosamente ad allenare a una settimana di distanza dall’altro allenatore massese col suo stesso cognome. Francesco Baldini, già esonerato dal Perugia, è stato tesserato dal Trento nel girone A di Serie C.