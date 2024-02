Tennistavolo Nella rassegna di B1. Apuania a tutto gas. Doppia affermazione contro Poviglio e Prato

Due successi per la squadra di B1 della Apuania Tennistavolo che nelle ultime due giornate del campionato nazionale, girone C, si impone 1-5 in casa dei reggiani del Poviglio e tra le mura amiche per 5-2 sul Prato. Per i gialloazzurri, contro il Poviglio due punti sono firmati da Lorenzo Ragni (1-3, 0-3) e da Enrico Puppo (1-3, 0-3), uno da Benas Skirmantas (0-3, 3-1). Contro il Prato due punti sono di Benas Skirmatas (3-1, 3-0) e di Lorenzo Ragni (1-3, 3-1, 3-1) mentre un punto è arrivato da Enrico Puppo (3-1, 2-3). Con quest’ultimo successo, il sesto consecutivo e il nono della stagione, i carraresi mantengono la testa della classifica con due punti di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici. La classifica: Apuania Carrara 18 punti; TT Lucca, Reggio Emilia e Camerino (Macerata) 16; Prato 6; Cascina 4; Montemarciano (Ancona) e Poviglio (Reggio Emilia) 2. La prima sale in A2, le ultime due retrocedono in B2. E ad oggi il ruolino di marcia della Apuania è da promozione: 9 successi in 10 incontri, 48 partite vinte e 19 perse, 160 i set vinti e 80 quelli persi, 2412 punti realizzati e 1848 subiti.

ma.mu.