Tennistavolo. Giornata agrodolce per le squadre dell’Apuania

Ferma la squadra di A1, un successo e due sconfitte sono il bilancio delle formazioni della Apuania Tennistavolo nella quarta di ritorno dei rispettivi campionati nazionali. In B1, girone C, blitz dei carraresi per 4-5 a Camerino, secondo in classifica. Al termine di un incontro molto combattuto, per gli ospiti due punti sono firmati da Lorenzo Ragni (0-3, 1-3, 3-0) e da Enrico Puppo (3-0, 0-3, 1-3), mentre un punto è arrivato da Benas Skirmantas (3-0, 3-0, 2-3). La classifica: Apuania Carrara 20; Lucca 18; Camerino e Reggio Emilia 16; Prato 8; Cascina e Montemarciano (Ancona); Poviglio (Reggio Emilia) 2. In B2, girone D, sconfitta interna per 4-5 contro la capolista Villa d’Oro Modena. Incontro equilibrato e maiuscola prestazione di Edoardo Cremente (nella foto), autore di tre punti (3-1, 3-2, 3-1), mentre l’altro punto è di Luca Della Rosa (3-2, 2-3, 2-3), nessun punto per Giacomo Betti (0-3, 0-3, 0-3). La classifica: Villa d’Oro Modena 22; Apuania Carrara 18; Città dei Ragazzi Modena 14; Perugia e Prato 10; Alfieri Romagna 8; Genova 6; La Spezia 0. Nella C1, girone I, sconfitta in casa del Prato B 5-3. I punti dei carraresi, uno ciascuno, sono di Lorenzo Cammarano (3-2, 1-3, 3-2), Daniele Di Leva (3-1, 2-3) e Krisztina Nagy (3-2, 0-3, 3-1). La classifica: Apuania Carrara e Prato B 18; Cascina e Sestese B 14; Prato A 10; Sestese A 8; Firenze 6; Pistoia 0.

ma.mu.