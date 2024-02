Tennistavolo. Apuania senza sbavature. Gialloazzurri di nuovo in sella dopo la debacle a Mantova

E’ bastata un’ora e mezzo all’Apuania tennistavolo per avere ragione del Norbello Oristano, nella terza giornata di ritorno del campionato nazionale di A1. In terra di Sardegna i gialloazzurri del ds Claudio Volpi tornano al successo dopo l’inaspettata sconfitta con i mantovani della Bagnolese e il pareggio interno con il Messina, e lo fanno alla loro maniera, senza concedere niente ai sardi che comunque restano la quarta forza del campionato e molto probabilmente entreranno nei play off. Temuta alla vigilia, la trasferta si mette subito bene per gli apuani che si impongono con quattro perentori 0-3. Il primo ad andare al tavolo è Mihai Bobocica che senza troppi affanni ha la meglio su Sergei Mokropolov per 0-3 (6-11, 3-11, 4-11), seguito da Lubomir Pistej che con un altro 0-3 (3-11, 6-11, 9-11) supera Marco Cappuccio. Sullo 0-2 l’incontro si mette in discesa e il terzo punto arriva da Andrej Gacina che batte Gaston Alto, anche lui con uno 0-3 (8-11, 7-11, 8-11). Al successo manca un punto e questo arriva puntualmente con Andrea Puppo (nella foto) che si impone su Marco Cappuccio per 0-3 (8-11, 6-11, 6-11) chiudendo partita e incontro. Con questo successo, il sesto di campionato, l’Apuania mantiene la testa della classifica e allunga a 3 punti il vantaggio sul Messina, fermo per il previsto turno di riposo.

ma.mu.