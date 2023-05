Tennis, esordio vincente Lo Junior Club non stecca

Buona la prima nel campionato nazionale maschile di Serie B1 per la squadra dello Junior Club Next Gen che a Benevento ha battuto il San Giorgio Del Sannio per 4 a 2. I big della formazione marinella, Mick Veldheer e Davide Galoppini, hanno facilitato il successo lasciando le briciole ai rispettivi avversari e portando a casa tre punti. Veldheer ha inflitto un 61, 60 a Luciano Barbarino mentre Galoppini un 60, 60 a Daniele Pepe. Anche il loro doppio non ha avuto storia con il due NardonePagano sconfitto 60, 61. Il quarto punto lo ha conquistato il “vivaista“ più anziano Raffaele Landucci che ha sofferto inizialmente il talentuoso quindicenne Mattia Paolo Pagano e ha dovuto annullargli anche alcuni match point prima di vincere in rimonta (76, 57, 60). Nel terzo singolare Lorenzo Galeno (classe 2006) ha fatto tutte le cose giuste mostrando grandi miglioramenti ma ha perso da Roberto Pepe per 2 a 1 (63, 36, 62). A vittoria acquisita i capitani Eduard Perndreca e Matteo Evani hanno schierato nel secondo doppio il neo diciottenne Filippo Mignani ed il quindicenne Edoardo Orrico che hanno destato grande impressione cedendo solo al super tie-break alla coppia BarilePalatella (26, 76, 105).

"Era importante partire bene – commenta il team manager Bruno Panesi –. Siamo contenti dell’approccio. Avevamo di fronte la squadra sulla carta più abbordabile del girone ma abbiamo giocato al sud in, un ambiente caldo: un piccolo paesino ma con oltre duecento spettatori".

Gianluca Bondielli