Tennis, c’è amarezza nel clan apuano per il modo in cui è maturata l’immeritata retrocessione. Lo Junior Club Next Gen dice addio alla Serie B1, fatale il doppio di spareggio

La squadra maschile dello Junior Club Next Gen dice addio alla serie B1. La retrocessione brucia tantissimo ed è per certi versi assurda per com’è maturata: 1 sola gara su 6 persa in campionato, un playout finito in parità (3-3) in andata e ritorno e perso al doppio di spareggio. A Lanciano lo Junior ha rimescolato un po’ le carte rispetto all’andata facendo giocare il suo miglior doppista Mick Veldheer (250° al mondo), al posto dello spagnolo Montagud. La scelta ha comportato dei rischi nei singolari. Davide Galoppini ha dovuto sudare molto per battere il bulgaro Sheyngezikht, numero uno di Lanciano. Ha vinto il match più bello della giornata, durato circa 3 ore (4-6, 6-4, 6-4) tenendo in vita la sua squadra che era già sotto 2 a 1. Veldheer, infatti, aveva battuto facile Guerra (6-2, 6-2) ma i due “vivai“ si erano arenati. Edoardo Orrico non ha avuto chanches contro Seccia (6-1, 6-1).

Ci si aspettava qualcosa di più da Raffaele Landucci, sconfitto da Rossi Principe (6-1, 7-5). In un clima infuocato si sono giocati i doppi. Galoppini e Landucci hanno perso contro Seccia-Sheyngezikht un match equilibrato in cui hanno avuto anche 3 set point (7-5, 6-3). Galeno e Veldheer hanno vinto in rimonta su Guerra-Rossi Principe (2-6, 7-5, 11-9). Al doppio di spareggio gli stessi tennisti hanno ceduto a Seccia-Sheyngezikht (6-2, 6-4). Grande amarezza per i giocatori, anche chi non ha potuto giocare come Calvani, e tutto lo staff a cominciare dal team manager Bruno Panesi e i capitani Perndreca, Evani e De Muro che non possono rimproverarsi nulla.

Gianluca Bondielli