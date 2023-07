Tarallo e Terenzoni: connubio vincente a Carrara

La boxe come svago, come molla di una passione, come sano rimedio alle giornate negative, come molla per rilassarsi per poi stare bene al termine di ciascun allenamento. Tutto questo è la noble art per Edoardo Tarallo, il giovane atleta della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che nella sua categoria degli Youth 75 kg., si è imposto nella 18ª edizione del trofeo “Città di Carrara“ nell’ultima serata disputata sul ring di Pontremoli. Classe 2006, alunno del quinto anno dell’istituto turistico di Sarzana, Tarallo si è imposto vincendo semifinale e finale, con due match combattuti con personalità e mostrando buone doti tecniche. Si avvicina alla boxe all’età di 14 anni, dopo un passato nel nuoto e nel parkour (salti acrobatici).

"Ero sempre stato affascinato dalla boxe che seguivo sui social – spiega Edoardo – poi ho incontrato il maestro Michele Terenzoni, per me è come un secondo padre, una presenza familiare, un incredibile maestro di vita e di sport, che ha un metodo di insegnamento veramente unico. E anche le sensazioni che regala il ring sono uniche, anche in caso di sconfitta". E nel 2020 Tarallo vince il titolo regionale nella boxe light (dove il contatto è solo leggero), va ai nazionali ma è eliminato ai quarti. Quindi debutta fuori torneo, in una riunione di boxe con contatto pieno e nella sua breve carriera vanta otto successi e quattro sconfitte. "Nella finale del “Città di Carrara“ ho affrontato un avversario molto valido, ma mi sentivo in forma e il match si è subito messo bene. Poi è arrivato anche il conteggio dell’arbitro all’avversario nella seconda ripresa e alla fine il verdetto è stato favorevole".

Nel futuro di Tarallo c’è la conclusione del percorso di studi "poi si vedrà", ma nello sport ci sono nel mirino i campionati regionali di settembre (categoria Youth 71 kg.), dove Edoardo punta dritto alla vittoria per poi entrare nella nazionale: "lavorando con impegno e continuità ci sono buone possibilità".

Maurizio Munda