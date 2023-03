Super prestazioni di Grassini, Schiavi Imperiale e Capello

BREZA 7: un bel riflesso su Paloschi nell’unica grande parata. Se la cava anche quando Cicconi prova a metterlo in difficoltà. Fa come al solito benissimo la normale amministrazione. PELAGATTI 7: implacabile in marcatura.

MARINO 7: un paio di imprecisioni in uscita non ’sporcano’ una prova di grande solidità. IMPERIALE 7,5: si esalta nei duelli. Impressionante negli anticipi e nei recuperi.

GRASSINI 7,5: in crescita costante. Gli mancava la precisione nell’ultimo passaggio. Lacuna colmata col primo assist stagionale.

DELLA LATTA 7: nessuno riesce a spostarlo o a rubargli palla e lui è bravissimo a capire quando rallentare o velocizzare l’azione (89’ Cerretelli s.v.).

SCHIAVI 7,5: recupera palloni, va vicino al gol e assiste Bozhanaj nel gol del 3-0 (78’ Mercati s.v.).

PALMIERI 6,5: sta entrando sempre più nei meccanismi della squadra. Giocatore tattico che da equilibrio in mezzo (67’ Bozhanaj 7: entra e spacca la partita. Da una sua discesa nasce il raddoppio mentre il terzo gol è tutta farina del suo sacco).

CICCONI 7: i suoi cross sono una sicurezza. Basta girar palla a sinistra che poi lui qualche pericolo lo crea (78’ Coccia s.v.).

ENERGE 7: sontuoso l’assist per il secondo gol. Si muove tanto e si fa apprezzare anche per la bravura nella gestione della palla (78’ Giannetti s.v.).

CAPELLO 7,5: segna due gol non difficili ma da attaccante vero che è sempre nel vivo dell’azione. Gran lavoro anche in costruzione. ALL. DAL CANTO 8. Una Carrarese da stropicciarsi gli occhi.

Gian. Bond.