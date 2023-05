Successo di pubblico al “Corrilunigiana“ L’incasso all’ospedale pediatrico Meyer

Cala il sipario sull’ottava edizione di “Amministratori for Meyer“, seconda tappa del circuito Corrilunigiana memorial Franco Codeluppi gara di solidarietà i cui proventi sono stati destinati alla fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il borgo di Barbarasco allestito a festa dalla macchina organizzativa capitanata da Benedetta Gnetti e Gabriele Arioni che ‘godevano’ del sostegno del sindaco Mastrini e dall’assessore allo sport del Comune di Tresana Alessandro Vannini, fin dal mattino è stato invaso da oltre 300 atleti. Al via bambini, adulti amministratori e facenti funzioni dei vari comuni limitrofi come l’assessore Alessandra Andellini per il Comune di Aulla, la vicesindaco Serena Olivieri per Filattiera, assessore Massimo Lecchini per Pontremoli, sindaco Mastrini e assessore Vannini di Tresana, il sindaco di Beverino Marco Cosini e molti altri protagonisti nella gara ludico motoria. Alle 9:30 lo speaker d’eccezione Graziano Poli dava il via alla nutrita schiera di bambini, alle 10 era ancora il presidente del parco Alpi Apuane a dare piede alla corsa e ai 500 metri dove era stato posizionato il traguardo volante il primo a transitare era Tiziano Ferrari, la prima donna Elena Bertolotti.

Ritmi sostenuti con Andrea Alberti, Nicola Vanni, Nicola Cappelli e Alessandro Fanani che con un crescendo rossiniano dettavano i tempi formando un lungo serpentone dove emergevano con falcate poderose Elena Bertolotti, Luciana Bertuccelli, Debora Bonatti e via via tutto il gruppo. Il primo a tagliare il traguardo in solitaria con il tempo di 30’06 Andrea Alberti dell’Atletica Vicci che bissava il successo del 2022 dimostrando alla nutrita concorrenza di trovarsi in uno stato di forma straordinario, secondo distaccato di 1’12” Nicola Vanni, terzo posto a 1’19” il ritrovato Lino Zano dello Spezia Marathon, buon quarto posto per il rientrante Enrico Ferlazzo dell’ atletico Spezia a seguire il compagno di squadra Mirko Pirotti del parco Alpi Apuane davanti a un ritrovato Fabrizio Ribolla. A trecento metri dall’arrivo con uno scatto potente Luciana Bertucelli dell’Atletica Casone Noceto tagliava il traguardo con il tempo 33’41” tredicesima, primo posto assoluto femminile, a seguire Elena Bertolotti 14esima (33’49”. L’Atleta di casa Maria Vittoria Botti giungeva quarta assoluta ma prima della sua categoria a seguire tutti gli altri fino a chiudere il premio tartarughe per la coppia Riccardo Romano del gruppo sportivo Golfo dei Poeti che transitava insieme ad Angelo Renato Sacco e nel gentil sesso vinceva Angelina Jolie Elisa.