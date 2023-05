Successi dell’Apuania ai mondiali di Durban L’ascesa di Bobocica

Tre successi e una sconfitta sono il bilancio nel primo turno degli atleti della Apuania Tennistavolo impegnati nei campionati mondiali di Durban, in Sudafrica. Nel singolare maschile Mihai Bobocica (nella foto), numero 164 del ranking) riesce nell’impresa di superare per 4-1 l’egiziano Ahmed Saleh (numero 82) entrando così nei 32esimi dove incontrerà il vincente tra il francese Simon Gauzy e il romeno Eduard Ionescu. Tomislav Pucar (numero 46) supera 4-2 l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (numero 58) e nei 32esimi affronterà il cinese, naturalizzato slovacco, Yang Wang (numero 37); mentre Lubomir Pistej (numero 92) sorprende tutti battendo 4-1 il coreano An Jaehyun (numero 40) e nei 32esimi incontrerà il finlandese Benedek Olah (numero 70). Giornata nera per Andrej Gacina (numero 25) che a sorpresa inciampa nel danese Jonathan Groth (numero 53) ed è sconfitto 2-4. Nel doppio maschile Bobocica (in coppia con Niagol Stoyanov) supera nei 32esimi i nigeriani Olajide Omotayo-Taiwo Mati per 3-1 e nei 16esimi troverà i vincenti tra lo sloveno Darko Jorgic (ex Apuania) in coppia con il ceco Tomas Polanski e i papuani Gasika Sepa e Geoffrey Loi. Sempre nel doppio, Pistej (in coppia con Jakub Zelinka) batte 3-0 la coppia ecuadoriana Alberto Mino-Emiliano Riofrio.

ma.mu.