Subito testa alla Juventus next gen

Ha goduto di un giorno di riposo ieri la squadra azzurra che da questo pomeriggio inizierà a preparare la trasferta di domenica sera (ore 20.45) ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Il programma di allenamento settimanale prevede, poi, due doppie sedute sia mercoledì che giovedì. Il venerdì si tornerà ad un allenamento unico pomeridiano. Sabato la seduta di rifinitura sarà anticipata alle ore 14:00 per permettere subito dopo al gruppo di partire alla volta del Piemonte. Per il match contro la seconda squadra della Juventus, società di cui Alessandro Dal Canto è stato sia giocatore che allenatore della Primavera, tornerà sicuramente a disposizione Mauro Coppolaro che ha scontato i tre turni di classifica. Sempre in difesa andranno monitorate le condizioni di Julian Illanes che nella ripresa della gara col Pescara si è accasciato due volte a terra. Il mister in sala stampa domenica ha tranquillizzato tutti confermando che si è trattato soltanto di crampi. I due indisponibili rimangono al momento Capezzi e Giannetti. Almeno uno dei due questa settimana potrebbe tornare in gruppo.