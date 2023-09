Stracarrara da urlo a Carrara: primo posto maschile e secondo femminile

Primo posto per la squadra maschile e 2° per quella femminile, per la Stracarrara che a Pistoia ha partecipato alla 5ª e ultima giornata di Coppa Toscana di triathlon. Un risultato di squadra che avvicina la società alla finale regionale con le migliori 12 toscane. Matilda Buratti vince il triathlon B grazie al 2° posto ottenuto nell’alto e il 3° negli ostacoli; bene Sveva Delia, Marta Conte ed Eleonora Di Bartolomeo che con ottimi lanci accedono alla finale del getto del peso. Nella gara della velocità Viola Ginesi, Perla Pilon e Martina Rosi si classificano rispettivamente terza, quarta e sesta nei 60 metri. Bene anche Margherita Bianchini, Ludovica Vannucci, Tea Morotti, Miranda e Benedetta Babboni che con le loro prestazioni contribuiscono all’ottimo punteggio di squadra.

Tra i maschi, Francesco Macchiarini è 2° nella classifica generale del triathlon A, grazie alle due medaglie d’argento conquistate nell’alto e negli ostacoli. Sempre nel triathlon A, ottime prestazioni per Davide Del Nero che conquista la 4ª posizione della classifica generale con il bronzo negli ostacoli e il quarto posto nell’alto. Nel triathlon B un brillante Matteo Bonaso è 6° nel salto in lungo, mentre nella velocità Michele Mucciolo e Flavio Tartaglia sono rispettivamente quinto e sesto nei 60 metri. Nei lanci Luca Borzoni è 6° nel getto del peso. Ottime prestazioni che valgono buoni piazzamenti in classifica, sono quelli di Guido Di Vita, Francesco Morotti, Mattia Fasulo e Francesco Dorsaneo che contribuiscono alla vittoria di squadra.

ma.mu.