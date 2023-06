Stagione al via il 20 agosto Prima gara in Coppa Italia Poi inizierà il campionato

Il prossimo campionato di serie C inizierà domenica 27 agosto e terminerà domenica 28 aprile 2024. Il consiglio direttivo di Lega ha deliberato le date della nuova stagione che prenderà il via dal 20 agosto con la Coppa Italia di Serie C. Il campionato contemplerà tre turni infrasettimanali che sono ancora da calendarizzare. Ci sarà il consueto stop il 31 dicembre con la giornata pre-natalizia fissata per il 23 dicembre. La disputa dei play off è prevista dal 5 maggio in poi mentre i play out si giocheranno con andata 11 maggio e ritorno 18 maggio. Alla mezzanotte di ieri scadeva il termine per la presentazione delle domande d’iscrizione che saranno poi valutate dalla Covisoc entro il 30 giugno. Erano una decina i club che ancora dovevano presentare la documentazione. Fra le società a rischio c’è anche il Siena, inserito nel girone azzurro. Nello stesso girone gli apuani troveranno probabilmente anche il neo promosso Sestri Levante a cui hanno concesso di utilizzare lo stadio dei Marmi per le prime partite di campionato, in attesa che vengano completati i lavori di adeguamento al ’Sivori’. L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 ha voluto ringraziare il Comune, sindaco e l’assessore allo Sport, la Prefettura e la Carrarese per la disponibilità mostrata verso il club e per l’ospitalità per le prime partite del prossimo campionato. Mercato allenatori: il massese Francesco Baldini è dato in pole sulla panchina della Spal.

Gianluca Bondielli