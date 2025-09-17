Staffetta al tramonto, la prima edizione è un successo

Marina di Carrara, 17 settembre 2025 – Grande entusiasmo e partecipazione per la prima edizione della Staffetta al Tramonto, evento podistico che ha inaugurato ufficialmente la nuova passeggiata lungomare di Marina di Carrara. Ben 44 coppie di atleti si sono sfidate sulla distanza di 2,5 chilometri, percorrendo l’intera opera Waterfront, magistralmente realizzata sull’antico frangiflutti, oggi restituito alla comunità come spazio dedicato allo sport e al tempo libero. Come preannunciato, la gara ha regalato uno spettacolo unico: il tracciato, interamente sviluppato sulla diga tra mare e porto, ha offerto ai partecipanti e al pubblico un suggestivo tramonto incastonato tra i monti e il mare, cornice naturale di rara bellezza.

L’organizzazione è stata curata dalla Asd Strafossone e dalla Carrarese Triathlon, con la collaborazione di Giorgio Malacarni, voce ufficiale dell’evento. Il via è stato dato alle 19, preceduto alle 18.30 da alcune gare riservate ai più piccoli, che hanno potuto cimentarsi su distanze a loro congeniali, vivendo da protagonisti l’atmosfera della serata.

Il servizio fotografico esclusivo è stato affidato alla Ets Regalami un sorriso, sempre presente quando sport e solidarietà si incontrano. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli organizzatori per i generosi contributi liberali consegnati al sodalizio, a sostegno delle sue attività benefiche.

