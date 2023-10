Squadra contestata dai tifosi a fine partita

La sconfitta interna con la Pro Livorno ha fatto scattare a Massa la contestazione degli ultras. A fine gara il direttore generale Augusto Cantoni è uscito sul piazzale per avere un confronto con i tifosi ed è stato richiamato in sede anche il presidente Antonio Gerini che aveva lasciato lo stadio a metà ripresa. Per quanto riguarda i giocatori già a fine primo tempo si erano recati in maniera surreale sotto la curva mentre il tecnico li aspettava nello spogliatoio per dar loro indicazioni. E’ una situazione complicata quella che sta vivendo il club bianconero, stigmatizzata in sala stampa dall’allenatore Fabrizio Tazzioli: "E’ stata una partita assurda, forse la peggiore da quando alleno. Non c’è nulla da salvare. Si sono visti dei limiti oggettivi che devono far rivedere inevitabilmente anche i nostri obiettivi. Adesso bisogna pensare a salvarci. E’ una partita che deve far riflettere la società. Anch’io devo fare le mie riflessioni perché tengo molto alla Massese e sono il primo a non voler fare certe figure. Sicuramente dovremo parlarci e capire cosa si vuol fare".

La Massese aveva diversi problemi di organico ma che da soli non possono spiegare una prestazione del genere. "Questa squadra era partita con Castro ed Anaya e adesso non ha nessuno dei due. Sul centravanti avevo lavorato un mese e adesso mi ritrovo senza una punta centrale e con l’impossibilità di giocare con le palle alte. Vignali ha questo problema che lo fa allenare una volta a settimana. Per necessità oggi (ieri ndr) ho dovuto spostare diversi giocatori quando bisognerebbe poter avere dei sostituti in ogni ruolo. Con alcune prestazioni eravamo riusciti a mascherare dei limiti che però ora sono sotto gli occhi di tutti. Sapevo che potevamo avere delle difficoltà davanti ma non mi aspettavo di prendere dei gol del genere. Stavolta anche dal punto di vista caratteriale non ho visto reazione e questo è preoccupante".

Gianluca Bondielli