"Siamo stati opachi nelle varie fasi di gioco"

Sono girate le ’scatole’ ma anche la testa ad Alessandro Dal Canto che a fine gara ha disertato il passaggio in sala stampa. Il tecnico della Carrarese non stava bene già prima della partita ed ha preferito salire subito sul pullman a riposare. Lo abbiamo visto del resto lasciare la panchina qualche minuto prima del termine del recupero piuttosto contrariato per le palesi e ripetute perdite di tempo della Vis Pesaro.

Il commento di questa sconfitta è affidato, quindi, al suo vice Giuliano Lamma (nella foto): "La nostra gara non è partita nel migliore dei modi. Siamo stati piuttosto opachi nelle varie fasi di gioco e abbiamo subito i nostri avversari, più incisivi e determinati. Nella ripresa, complice anche il cambio modulo, ci siamo riassestati ed abbiamo costruito tre palle gol a dir poco importanti che non abbiamo saputo sfruttare al meglio. Alla fine, ad ogni modo, è arrivato un quarto posto meritato frutto di un percorso e di una continuità che non ci ha visto soccombere per tredici gare di fila. Non è poco e tutt’altro che casuale. Testa adesso al nuovo corso rappresentato dai play-off, una competizione avvincente in cui non dovremo pensare a gestire risultati eventualmente dati dal vantaggio della posizione occupata e raggiunta nelle regular season ma pensare a mettere le partite sul binario giusto per ottenere il massimo".

Tra i giocatori ecco le impressioni, invece, di Davide Grassini: "Il quarto posto è un risultato importante per noi ed il coronamento di un’ottima stagione. Il risultato di oggi (ieri ndr) non rende onore al nostro percorso. Non è stata una gara all’altezza delle nostre precedenti. Siamo arrabbiati per questo. La Vis Pesaro è partita più convinta nel primo tempo e noi non abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Ora penseremo ai play off con la voglia di farli da protagonisti. Questa sconfitta deve rimanere un episodio a sé".

Gianluca Bondielli