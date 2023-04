"Siamo pronti al duello con la Lucchese"

A due sole giornate dal termine della ’regular season’ la Carrarese resta in piena corsa per il quarto posto, che significherebbe un migliore sorteggio nel primo turno playoff. Visto anche il calo di Ancona e Gubbio, la classifica degli azzurri non si è stravolta nonostante i 2 pareggi nelle ultime 2 gare.

Mister, alla luce dei risultati non ottimali delle altre, l’1-1 con la Torres ha il sapore di un punto guadagnato o due persi per la Carrarese?

"Difficile far calcoli sotto il profilo della classifica. Le partite sono complicate per tutti e anche chi è in posizioni di classifica più ibride gioca per qualche obiettivo. Per sperare in una posizione di gloria dobbiamo cercare di fare il meglio e ottenere almeno 4 punti nelle prossime 2 gare. Ma dobbiamo tenere conto che giocano anche le altre".

La sosta può aver fatto bene ai ragazzi in vista del finale?

"Sono stati solo un paio di giorni in più rispetto al solito ma possono essere serviti per staccare un po’ dopo tre settimane di fila senza alcun giorno di pausa. La squadra adesso sta bene, anche a livello mentale: veniamo da una lunga serie positiva perciò proviamo a sfruttare l’entusiasmo".

Sabato arriva la Lucchese, che squadra si aspetta di trovare dato che vanno a caccia di punti per assicurarsi i playoff?

"È una squadra con caratteristiche che possono metterci in difficoltà perché è veloce e rapida, con giocatori brevilinei. Giocano con tre attaccanti e quindi diventa una partita ‘da duello’ nella quale ci troveremo spesso 3 contro 3. Dobbiamo reggere l’urto perché è la condizione che ci ha permesso di fare questa serie di risultati utili. Da quel punto di vista bisogna migliorare per cercare di essere un po’ più ermetici rispetto alle ultime due uscite".

All’andata ha dimostrato di poter far male...

"L’andata è stata una partita a due facce. Siamo andati sotto, abbiamo reagito molto bene e avremmo potuto chiuderla nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il loro 2-2, abbiamo subito l’inerzia del match ma in generale la nostra fu una buona partita".

E nelle scorse ore la Carrarese ha reso noto che, a seguito dell’infortunio contro l’Ancona, martedì "Giannetti è stato sottoposto a un intervento chirurgico consistito in una sintesi con placca della frattura dell’apice del malleolo peroneale e plastica del ligamento deltoideo dell’arto sinistro. L’operazione, eseguita alla Clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo dalla dottoressa Favilli dell’equipe del professor Van Dyke, risulta perfettamente riuscita".