Si giocherà la Promozione con Massa Volpiana

ROMAGNANO

2

FOLGOR MARLIA

0

ROMAGNANO: Tognoni, Cargioli (72’ Mariotti), Mussi, Ceragioli, Benedini, Vaira, Sbarra, Monaco (37’ Canesi), Bertuccelli, Costa (56’ Della Pina) Doretti (72’ Crovi). A disp. Cima, Manzo, Viaggi, Lezza, Vatteroni. All. Incerti.

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Ercolano, Bagnatori, Vitelli, Borelli, Bocca, Quilici (78’ Spadavecchi), Tuzi, Ceciarini, Ragghianti (50’ Bacci), Curumi. A disp. Mariotti, Bagnatori, Della Maggiora, Micheletti, Giannotti, Nottoli, Franco. All. Gambini.

Arbitro: Franchi di Firenze. Marcatori: 18’ Doretti, 92’ Bertuccelli. Note: spettatori 400 circa; angoli 1 a 4; ammoniti Vaira, Mussi, Benedini, Borelli, Curumi; recupero 3’ e 5’.

PIETRASANTA - Il Romagnano ha vinto la finale play off del proprio girone e domenica prossima giocherà la finalissima per salire in Promozione contro il Massa Valpiana, formazione grossetana che a sua volta si è imposta nel play off del girone C per 1 a 0 sulla Casolese. Gli amaranto del presidente Roberto Pucci possono, dunque, esultare ma devono aspettare un’altra settimana per gioire definitivamente. Sul campo neutro di Pietrasanta ai leoni romagnanesi bastava un pareggio per passare il turno ma il tecnico Massimiliano Incerti non ha speculato sul risultato schierando subito una formazione a trazione anteriore con l’attacco “pesante“ formato da Bertuccelli e Doretti e l’estroso Costa a ricucire il gioco tra centrocampo e reparto offensivo.

I massesi hanno colpito alla prima occasione utile al 18’ quando sulla bella sponda aerea di Bertuccelli si è coordinato bene Doretti calciando al volo e infilando all’angolino. Il Folgor Marlia ha accusato il colpo ed ha stentato a rendersi pericoloso. Il suo bomber Ceciarini è stato ben imbrigliato dalla difesa apuana e l’unico sussulto del primo tempo lo ha dato una spettacolare mezza rovesciata di Ragghianti al 28’ sulla quale si è superato Tognoni deviando in angolo.

Nella ripresa il team di Gambini ha provato ad aumentare la sua spinta offensiva inserendo Bacci. Quasi subito Cargioli con un salvataggio ha spedito in angolo. Al 9’ Ceciarini ha segnato di testa sugli sviluppi di una punizione ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Il Folgor Marlia ha prodotto in questa fase il suo sforzo maggiore ma sortendo solo un tiro di Curumi al 70’ parato in due tempi da Tognoni. Il Romagnano nel frattempo è passato al 4-3-3 inserendo due ali veloci come Della Pina e Crovi. Nel recupero proprio da una grande giocata di Crovi è arrivato l’assist per Bertuccelli che ha raddoppiato davanti al portiere.

Gianluca Bondielli