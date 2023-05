Si corre contro il tempo Al via la Massa-San Carlo

Una nuova elettrizzante gara podistica per adulti e bambini sta per arricchire il programma degli eventi massesi. Per sabato 3 giugno, infatti, è stata messa in calendario la prima edizione della Massa-San Carlo. Si tratta di una gara a cronometro individuale in salita per i più grandi mentre per i bambini è previsto un percorso cittadino nel centro storico. Gli ideatori dell’evento sono i Gas Runners Massa che sotto l’egida della Uisp hanno trovato la collaborazione dell’Afaph per quanto riguarda le categorie giovanili e hanno raccolto il patrocinio del Comune di Massa e della Provincia di Massa Carrara oltre al sostegno di diversi sponsor.

La giornata sarà davvero piena e variegata visto che in mattinata, sempre nel centro città, ci sarà anche la possibilità di fare una camminata ludico motoria in collaborazione con l’associazione Controvento Trekking&Storia nella quale si potranno ammirare le bellezze del centro storico da Piazza Aranci e Palazzo Ducale a Piazza Mercurio, Piazza Martana ed il Duomo visitando anche il rifugio antiaereo della Martana. La camminata "storica" sarà aperta a tutti e ad offerta libera con ricavato devoluto in beneficenza all’associazione "Un Cuore un Mondo" che lavora dentro l’Opa. Le gare giovanili partiranno nel pomeriggio alle ore 17 e tutti gli atleti partecipanti saranno premiati. La gara degli adulti sarà cronometrata da MySdam con prima partenza prevista alle ore 18.

Gianluca Bondielli